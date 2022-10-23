شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر الأولمبى وإيسواتيني اليوم بتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأولمبى، بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالي، اليوم، مباراة مهمة أمام منتخب إيسواتيني ضمن منافسات الذهاب بالدور الثاني بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتى يتأهل منها فيما بعد الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد مباشرة.



موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وإيسواتيني موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وإيسواتيني

تقام مباراة المنتخب الأولمبي وإيسواتيني فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، ويسعى المنتخب الأولمبي لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم خارج الديار تسهل مهمته في مباراة العودة بالإسكندرية يوم 30 أكتوبر الجاري.

وعقد ميكالي أكثر من جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها ببذل قصارى جهدهم لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة وأن المنتخب لم يخض سوي وديتين فقط أمام بنين وتعادل في الأولى وفاز في الثانية.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي لمباراتي الذهاب والعودة أمام إسواتيني كلاً من: في حراسة المرمى: حمزة علاء، علي محمد يحيى، أحمد نادر السيد، خط الدفاع: محمد أشرف بكري، محمد مغربي، عبدالرحمن رشدان، كريم الدبيس، محمد طارق، حسام عبدالمجيد، هشام محمد شعبان، أحمد عيد، عبدالله عادل عزت، محمد سمير، إياد العسقلاني، خط الوسط: رأفت خليل، مصطفى سعد، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر، إبراهيم عادل، علي محمود فؤاد، وليد علي فرج، عبدالغني محمد، عماد ميهوب، زياد محمد كمال، محمد شحاتة، عربي بدر، خط الهجوم: حسام أشرف، أحمد سيد غريب، عبدالرحمن عاطف، أسامة فيصل".