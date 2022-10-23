شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يصعد لنهائى أفريقيا وحسين الشحات يسجل هدفا عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الاهلى على ضيفه الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد القاهرة فى مثل هذا اليوم 23 أكتوبر 2020، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليخطف المارد الأحمر تذكرة التأهل لنهائى أفريقيا.

تمكن مروان محسن من تسجيل الهدف الأول فى شباك الوداد المغربى بحلول الدقيقة الرابعة من زمن المباراة، بعدما تلقى تمريرة بينية من عمرو السولية ينفرد على إثرها بالحارس ويضع الكرة فى الشباك، وتتوقف المباراة بعد عودة الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز إلى الفار، وبعدها احتسبها هدفًا للأهلي لتصبح النتيجة 1-0.

وفى الدقيقة 26 تلقى حسين الشحات تمريرة سحرية من أليو ديانج، ليراوغ الدفاع ويسددها فى المرمى بطريقة عالمية، معززًا تقدم الأهلي بالهدف الثاني، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0.

وفي الشوط الثاني أحكم الأهلي سيطرته تماما على مجريات اللعب، وفي الدقيقة 59 سجل ياسر إبراهيم الهدف الثالث برأسية رائعة.

ولعب الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من :محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، أحمد فتحي ، محمد هاني ، عمرو السولية ، ديانج ، حسين الشحات ، جونيور أجاي ، محمد مجدي قفشة ومروان محسن ، فيما ضم تشكيل الوداد ، كلاً من : رضا تجناوتي ، يحيى جباني ، كاسينجو كازادي ،اسماعيل الحداد ،ابراهيم نجم الدين ،يحيى عطية الله ، بادي أووك ، وليد الكرتي ، ايمن الحسوني ،عبد اللطيف نصير وابراهيما كومارا.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبرمحلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.