دياب يرد على طلب مرتضى منصور بشأن أسعار التذاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أوضح أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أنه لا يمكن تخفيض أسعار تذاكر المباريات، لأن التذكرة تغطي تكاليف كثيرة.

وكان مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أرسل مساء أمس السبت خطابًا إلى شركة "تذكرتي"، المسؤولة عن توزيع التذاكر، يطلب فيه تخفيض أسعار تذاكر مباريات فريقه إلى 20 جنيهًا.

طالع التفاصيل.

وقال دياب، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، "من الصعب تخفيض أسعار تذاكر المباريات، لأن سعر التذكرة يشمل عدة أشياء".

وأضاف "بدأنا الموسم الماضي بـ100 جنيه كسعر للتذكرة، والآن سعرها 75 جنيهًا فقط، وهذا المبلغ يغطي تكلفة تأمين المباراة، وصيانة الملاعب، ورسوم تطبيق تذكرتي الإلكتروني، وضرائب ورسوم أخرى".

واختتم دياب تصريحاته في هذا الصدد بقوله "في النهاية عائد التذاكر يحصل عليه النادي، ولا تحصل عليه الرابطة، ما يعني أن المشجع يدعم ناديه".

وردًا على سؤال حول سبب عدم تحديد يوم أو يومين في الأسبوع لإقامة مباريات الدوري المصري على غرار الدوريات الأوروبية، قال دياب "يتم تحديد يوم أو يومين فقط لإقامة مباريات الدوريات الأوروبية لأن الاتحاد الأوروبي يحدد مواعيد مبارياته بشكل معين، كما أن المسافات بين الدول قليلة، لكن في مصر الأمور مختلفة، ونحن ملتزمون بما يعلنه الاتحاد الأفريقي".

وفي سياق متصل، أشار دياب إلى أن هناك تعديلات ستجريها الرابطة على جدول مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من الدوري بسبب المنتخب، مشددًا على أن الرابطة نفذت كل طلبات روي فيتوريا، مدرب الفراعنة.