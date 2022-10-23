دياب يحسم الجدل حول جائزة الأفضل في جولة الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

رد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، على الجدل الذي أثارته اختيارات الرابطة للثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وكانت رابطة الأندية أعلنت في وقت سابق أن الثلاثي المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، ومحمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك، والنيجيري جون إيبوكا، مهاجم إنبي مرشح لجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى.

وطرحت الرابطة عبر حسابها على موقع "تويتر" استفتاءً للجمهور لاختيار اللاعب الأفضل من بين اللاعبين الثلاثة.

وأثارت اختيارات الرابطة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا أن اللاعبين الثلاثة لم يفوزوا بجائزة رجل المباراة خلال الجولة من الأساس.

وتساءل المتابعون عن أحقية اللاعبين الثلاثة في المنافسة على جائزة الأفضل بالجولة دون أن يتم اختيارهم كأفضل لاعبين في مباريات فرقهم.

وقال دياب في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، "رابطة الأندية تختار رجل المباراة بناء على آراء عدد من محللي الأداء، هؤلاء المحللين يبلغون المسؤولين بالرابطة باسم الفائز بالجائزة قبل 5 دقائق على صافرة النهاية، وهذه جائزة رسمية جديدة هذا الموسم".

وأضاف "أما جائزة الأفضل في الجولة فهي جائزة غير رسمية موجودة من الموسم الماضي، الصفحة الرسمية للرابطة تتفاعل مع الجماهير، والجماهير هي من تختار المرشحين، ثم تختار من بينهم الفائز، الرابطة لا تختار المرشحين، الجائزتان منفصلتان تمامًا".

يذكر أن ديانج فاز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى، بعدما حصل على 70.7% من إجمالي الأصوات، متفوقًا على شيكابالا (28.6%) وإيبوكا (0.7%).