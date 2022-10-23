رابطة الأندية: فتحنا تحقيقًا بعد خطاب الأهلي بشأن أعداد الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

رد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، على خطاب النادي الأهلي حول الالتزام بأعداد الجماهير المسموح بها في كل مباريات الدوري المصري.

وكان الأهلي أعلن مساء الخميس الماضي أنه أرسل خطابًا لرابطة الأندية يطلب فيه توحيد أعداد الجماهير في مباريات كل الفرق، تطبيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

ولم يوضح الأهلي سبب خطابه، لكن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورًا من مباراة الزمالك وسموحة في الجولة الأولى من الدوري، تُظهر وكأن أعداد جماهير الفريق الأبيض أكثر من 3 آلاف، وهو العدد المسموح به.

وقال دياب، في حواره مع قناة "أون تايم سبورتس 1"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، "تسلمنا خطاب الأهلي بشأن أعداد الجماهير، ونحقق فيما حدث".

وأضاف "أرسلنا لهيئة ستاد المقاولون العرب وطلبنا مقاطع فيديو وصور من هيئة الإذاعة والتليفزيون، لكني أقول إنه أحيانًا تكون زاوية التصوير خادعة بالنسبة لأعداد الجماهير، وقد تشعر بأن هناك أعداد كبيرة من الجماهير في مدرجات صغيرة الحجم، والعكس في ملاعب أخرى".

وتابع دياب "سنرد على الأهلي بشأن خطابه عن أعداد الجماهير لكن بعد دراسة الأمر من كل جوانبه، وأريد أن أقول إن كل الجهات على مسافة واحدة من كل الأندية، سواء الرابطة أو شركة تذكرتي أو الشركة الأفريقية، وكذلك الجهات الأمنية".