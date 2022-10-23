دياب يكشف المسمى الجديد للدوري المصري وحقيقة أرقام البث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، أن الرابطة غيرت مسمى مسابقة الدوري المصري بداية من الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن الأرقام المتداولة حول حقوق بث مباريات الأندية "غير صحيحة".

وقال دياب، في حواره عبر قناة "أون تايم سبورتس 1"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، "مسمى الدوري المصري أصبح دوري رابطة الأندية".

وأضاف "هذا التغيير حدث لأن الرابطة تملك حقوقًا جديدة مثل حقوق البث وعدد من الملفات التسويقية الأخرى، على سبيل المثال الرابطة تستطيع الآن إطلاق مسابقة "فانتازي" للدوري المصري".

وتابع دياب "ننسق مع شركة "بريزينتيشن" للبحث عن طرق جديدة لبيع الدوري، نسعى لرفع القيمة السوقية للمسابقة على كل المستويات، لكننا نعمل وفق خطة طويلة، هذا لن يحدث في موسم واحد".

وتابع رئيس الرابطة "نأمل أن يكون منتج الدوري في النهاية الأول عربيًا، هناك دوريات أخرى سبقتنا لكننا نملك كل المقومات للعودة إلى الصدارة".

وشدد دياب على أن "كل الأرقام المتداولة بشأن حقوق بث مباريات الأندية غير حقيقية"، لأن "أرقام التعاقدات تكون سرية وغير معلنة".

وفي سياق منفصل، أوضح دياب "لجنتا الحكام وشؤون اللاعبين فقط تابعتان لاتحاد الكرة، لكن فيما عدا ذلك فهو تابع لرابطة الأندية".

وأكمل "كان هناك لبسًا في صلاحيات رابطة الأندية واتحاد الكرة خلال الموسم الماضي، لكن اللائحة فصلت هذا الخلاف، لا أحد يسعى لصدارة المشهد في الكرة المصرية سواء في الرابطة أو الاتحاد".