المقاولون يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة فيوتشر

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لشوقي غريب المدير الفني للفريق، معسكراً مغلقاً اليوم، الأحد،، استعداداً لمواجهة فيوتشر فى الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان المقاولون العرب قد تعادل فى أولى مبارياته بالدوري العام بهدف لمثله أمام ضيفه غزل المحلة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين الخميس الماضى باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

فيما اقتنص فيوتشر فوزا ثمينا فى أولى مبارياته بالدوري بعد الفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين ليحصد أول ثلاث نقاط فى مشواره بالبطولة المحلية، ويبحث فيوتشر عن التواجد بالمربع الذهبي خلال الموسم الجاري.

من جانبه، قال شوقي غريب فى تصريحات تليفزيونية بعد تعادل فريقه مع المحلة، "لست حزينا رغم التعادل، لأنني دفعت بالعديد من الوجوه الجديدة التي أثبتت وجودها خلال المباراة".

وأضاف، "الدوري المصري هذا الموسم بدايته قوية، والفرق لا تفرط في النقاط بسهولة، رغم أننا فرطنا في الفوز على غزل المحلة ".