شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وأسوان اليوم الأحد 23 / 10 / 2022 بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لمواجهة أسوان فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، وعاش الأهلي فترة من النجاحات وتحقيق البطولات، بعد فوزه ببطولتي دوري أبطال أفريقيا، إلا أنه خسر البطولة لقب البطولة لموسم 2021-22، وكذلك خسر بطولة الدوري المصري لموسم 2020-21، ويسعى للعودة لمنصات التتويج مجدداً.

وبدأ الأهلي مشواره فى النسخة الجديدة للدورى بالفوز على الإسماعيلى بهدف دون رد سجله شادى حسين فى الجولة الأولى، ثم يلاقى أسوان فى الجولة الثانية، ثم الداخلية، والاتحاد السكندري فى الجولة الرابعة.

موعد مباراة الأهلى وأسوان هو السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز. 3 صفقات تدعم الأهلى فى الدوري 3 صفقات تدعم الأهلى فى الدوري

موعد مباراة الأهلى وأسوان في الدوري

تعاقد النادي الأهلي مع 3 لاعبين فى سوق الانتقالات الصيفية 2022، الأول هو برونو سافيو لاعب نادي بوليفار البوليفي، وانضم بعقد مدته 3 سنوات. كما انضم ثنائي سيراميكا شادي حسين ومصطفى ميسي بعقدٍ يمتد لخمس سنوات، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين الشباب الدوليين من نادى وادى دجلة، بجانب استعادة الثنائى المعار محمود كهربا ومحمد مغربى.





القناة الناقلة لمباراة الأهلى وأسوان

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وأسوان فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.