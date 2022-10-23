شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ تسويق زياد طارق قبل الإعارة في الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مسئولو النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، لتسويق زياد طارق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من أجل خروجه إعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان يمتلك اللاعب عدة عروض في فترة الانتقالات الماضية، إلا أن الاتفاق المالي كان العائق الوحيد في خروج اللاعب عن القلعة الحمراء على سبيل الإعارة.