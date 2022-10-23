شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ تسويق زياد طارق قبل الإعارة في الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يسعى مسئولو النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، لتسويق زياد طارق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من أجل خروجه إعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وكان يمتلك اللاعب عدة عروض في فترة الانتقالات الماضية، إلا أن الاتفاق المالي كان العائق الوحيد في خروج اللاعب عن القلعة الحمراء على سبيل الإعارة.
واختتم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية بالأمس، السبت، استعداداً لخوض مباراته أمام أسوان اليوم، الأحد، على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، قبل إعلان قائمة مباراة الغد والدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق قبل موقعة الغد.
ويغيب طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق، عن مباراتى فريقه المقبلتين ببطولة الدورى بعد طرده فى لقاء الإسماعيلى مساء الأربعاء، بسبب الاعتداء على لاعب الدراويش بدون كرة.
وتنص لائحة المسابقات بالدورى المصرى على أن عقوبة الطرد المباشر نتيجة الخشونة المتعمدة مع الخصم أثناء اللعب هى الإيقاف مباراتين، وسيغيب طاهر عن مباراتي الأهلي أمام أسوان ثم الداخلية في الدوري، على أن يشارك مع الأهلي في لقاء السوبر أمام الزمالك يوم 28 أكتوبر الجارى.
وتنص لائحة المسابقات أيضا على فصل البطاقات الصفراء والحمراء في المسابقات، بحيث تطبق عقوبات كل بطاقة في المسابقة الخاصة بها.