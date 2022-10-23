المنتخب الأولمبي بالزي الأحمر وإسواتيني بالأزرق

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم مع نظيره إسواتيني، المقرر له الأحد، فى تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الذهاب للدور الثاني للتصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 عن ارتداء المنتخب الأوليمبي الزى الاحمر للفانلة الحمراء والشورت الأبيض والشراب الأسود، فيما يرتدى إسواتيني الزى الأزرق كاملا "فانلة وشورت وشراب".

وحضر الاجتماع من جانب المنتخب الأوليمبي: شعبان بسطاوى منسق المنتخبات الوطنية ومحمود حرب المدير الإدارى للمنتخب الأوليمبي ومحمود سليمان مسئول المهمات.

كما حضره فردريك السكرتير العام للاتحاد الإسواتيني ومراقب المباراة ومسئولو الأمن والسلامة والإسعاف.

وفاجأت الأمطار المنتخب الأولمبي لكرة القدم، فى تدريبه الختامي بالأمس على استاد سومهلولو الوطنى الذى يستضيف مباراته مع إسواتيني فى تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد، ضمن منافسات الذهاب للدور الثاني للتصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ورغم غزارة الأمطار والتقلبات الجوية، أدى المنتخب تدريبا حماسيا شهد تألق اللاعبين الذين أعلنوا التحدي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تساعدهم على الحسم فى لقاء العودة المحدد له 30 أكتوبر الجارى بالإسكندرية.

وحرص روجيريو ميكالى، المدير الفنى، على توجيه اللاعبين ووضع الرتوش النهائية للخطة مع تصحيح بعض الأخطاء، وشدد على لاعبيه بضرورة التركيز.

ومن جانبه تابع الكابتن بركات رئيس بعثة المنتخب فى إسواتيني التدريب، وكان بصحبته شعبان بسطاوى منسق المنتخبات الوطنية، ومحمود حرب المدير الإداري.