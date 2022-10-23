«هل عدل ربنا يقول انك تدي الأهلي مرتين ونص قد الزمالك؟».. ميدو يتحدث عن طريقة توزيع عوائد البث في الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

قال الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه لا يحق للراعي الإعلان عن قيمة عقود الرعاية، مشيرًا إلى أن الأهلي قادرًا على تسويق نفسه بشكل جيد.

وأضاف ميدو، خلال تقديم برنامجه "ريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "الزمالك وصل لنتائج جيدة من ناحية شكل النادي ولكن فكرة التسويق يحتاج للعمل عليها أكثر".

وتابع الإعلامي: "فيما يخص نسب توزيع البث التلفزيوني فالدوري المصري يباع ورابطة الأندية تقوم بتوزيع عوائد البث، ولا توجد بلد في العالم تبيع الدوري بشكل منفرد، لماذا نحن نفعل ذلك؟، يجب أن يكون هناك اتفاق خاص بشأن توزيع عوائد البث لكل الأندية بنسب معينة".

وتسائل نجم الزمالك السابق: "هل يعقل أو من العدل أن يُعرض على الأهلي 660 مليون جنيه نظير 4 مواسم، فيما يعرض على الزمالك 280 مليون جنية تقريبًا، أقل من 40% من عوائد بث الأهلي، هل هذا عدل الله؟ التفاوت لا يكون بهذا الشكل".

وواصل: "الزمالك لديه جمهور يستطيع أن يملأ 10 ملاعب إذا أرادوا، سأقاتل مع مرتضى منصور على حق الزمالك في عوائد البث التلفزيوني وليس الرعاية، الرعاية شيء خاص بالإدارة".

وأضاف ميدو: "ما يحارب رئيس نادي الزمالك عليه قضية وجود وأنا سأكون معه قلبًا وقالبًا، أنا في ظهر مرتضى منصور فيما يخص عوائد البث التلفزيوني".

وأكمل: "أطالب جمهور الزمالك بدعم مرتضى منصور في هذه القضية، التي أعتبرها قضية وجود، أنت تطالب بحقك خاصة إنك بطل الدوري آخر موسمين".

واختتم أحمد حسام ميدو تصريحاته: "نسب مشاهدات مبارياتك كبيرة، لا يصح أن يعرض على الزمالك نسبة أقل من الأهلي في توزيع عوائد البث من الدوري المصري".