شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى استعداداته اليوم لمواجهة غزل المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الإسماعيلى بقيادة الإسبانى خوان كارلوس جاريدو تدريباته اليوم على ملعبه استعداداً لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها الثالثة عصر غد الاثنين، باستاد غزل المحلة فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصرى.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن جاريدو قائمة المباراة التي تتوجه للغربية لدخول معسكر مغلق هناك.

ويتطلع الإسماعيلى لتحقيق أول انتصاراته فى النسخة الجديدة للدوري بعدما خسر مباراته الأولى أمام الأهلى بهدف دون رد سجله شادى حسين.

فى سياق آخر، عقد الإسباني خوان جاريدو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، اجتماعاً مع محمود الشبراوي صانع ألعاب الفريق، قبل مواجهة غزل المحلة في ثاني جولات مسابقة الدوري المحلي بنسختها الجديدة.

ويحرص مدرب الفريق على عقد جلسات مستمرة مع الاعبين لتحفيزهم والعمل على تذليل أية عقبات أمامهم بهدف ضمان ظهورهم بمستوى وأداء مميز وهو ما ينعكس على نتائج الفريق بالإيجاب.

وحرص الإسباني على الإشادة بما قدمه اللاعبين من جهود وأداء مشرف في هذا اللقاء مطالبا ببذل مزيد من الجهد والعرق خلال المواجهات المقبلة سعيًا لحصد نتائج إيجابية وحجز مقعد يليق بقيمة ومكانة النادي الإسماعيلي الكبير.