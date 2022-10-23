الاهلى يبدأ تسويق زياد طارق قبل الإعارة فى الميركاتو الشتوي

القاهرة - سامية سيد - يسعى مسئولو النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، لتسويق زياد طارق لاعب الفريق الأول لكرة القدم من أجل خروجه إعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان يمتلك اللاعب عدة عروض في فترة الانتقالات الماضية، إلا أن الاتفاق المالي كان العائق الوحيد في خروج اللاعب عن القلعة الحمراء على سبيل الإعارة.

واختتم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية بالأمس، السبت، استعداداً لخوض مباراته أمام أسوان اليوم، الأحد، على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، قبل إعلان قائمة مباراة الغد والدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق قبل موقعة الغد.

ويغيب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق عن مباراتى فريقه المقبلتين ببطولة الدورى بعد طرده فى لقاء الإسماعيلى مساء الأربعاء، بسبب الاعتداء على لاعب الدراويش بدون كرة.