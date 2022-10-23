شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي بالزي الاحمر وإسواتيني بالأزرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفاجأت الأمطار المنتخب الأولمبي لكرة القدم، فى تدريبه الختامي بالأمس على استاد سومهلولو الوطنى الذى يستضيف مباراته مع إسواتيني فى تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد، ضمن منافسات الذهاب للدور الثاني للتصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ورغم غزارة الأمطار والتقلبات الجوية، أدى المنتخب تدريبا حماسيا شهد تألق اللاعبين الذين أعلنوا التحدي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تساعدهم على الحسم فى لقاء العودة المحدد له 30 أكتوبر الجارى بالإسكندرية.

وحرص روجيريو ميكالى، المدير الفنى، على توجيه اللاعبين ووضع الرتوش النهائية للخطة مع تصحيح بعض الأخطاء، وشدد على لاعبيه بضرورة التركيز.

ومن جانبه تابع الكابتن بركات رئيس بعثة المنتخب فى إسواتيني التدريب، وكان بصحبته شعبان بسطاوى منسق المنتخبات الوطنية، ومحمود حرب المدير الإداري.