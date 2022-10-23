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انطلاق مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدورى المصرى الممتاز اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الأحد، منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع الثانى من البطولة.

 

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلي فى المركز الثالث.

 

ويشارك الأهلي والزمالك فى دوري الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري موسم 2021-2022 ، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر.

 

مواعيد مباريات الجولة الثانية للدوري المصرى الممتاز 

 

الأحد 23 أكتوبر2022

 

3:00 بيراميدز - المصري البورسعيدي  
5:00 سيراميكا  -  الزمالك    
7:00 الأهلي   -  أسوان 

 

الاثنين 24 أكتوبر 2022


3:00 غزل المحلة  -  الإسماعيلي 

 
5:00 الاتحاد السكندري  -   الداخلية  

7:00 فيوتشر  -  المقاولون العرب   

 

الثلاثاء 25 أكتوبر 2022


5:00 سموحة  -  البنك الأهلي 


7:00 طلائع الجيش   - إنبي    

الأربعاء 26 أكتوبر 2022


5:00  فاركو   - حرس الحدود 


القناة الناقلة لمباريات الدوري المصرى

 

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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