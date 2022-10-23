شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلى: جاريدو رفض منصب مدير الكرة وحسنى عبد ربه تجاوز اختصاصاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال يحيى الكومى، رئيس نادى الإسماعيلى، إن الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للفريق، رفض تواجد منصب مدير الكرة بعد رحيل حسنى عبد ربه، لافتاً إلى أن إدارة الدراويش ليس لديها أدنى مشكلة في وجهة نظر المدير الفني.

وأضاف الكومى، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر على قناة "أون تايم سبورتس 1"، إنه أصبح مديرا للكرة بعد رحيل حسنى عبد ربه، من خلال تولى ملف تجديد عقود اللاعبين ومنحهم مستحقاتهم المالية.

وأوضح رئيس الإسماعيلى أن حسنى عبد ربه معشوق الجماهير وله بصمة في الكرة المصرية والأفريقية، لكن الأمور الإدارية جديدة بالنسبة له، ومن المؤكد أنه استفاد من تجربته، مشيرا إلى أن عبد ربه تجاوز اختصاصاته الإدارية وتدخل في الأمور الفنية.

وكشف الكومى أنه رفض تواجد عنصر يؤثر على رأى المدير الفني وإلا كان من الأولى التعاقد مع مدرب مصري، مشيرا إلى أن كل مرحلة ولها رجالها والقادمة تخص جاريدو، مؤكدا أن أزمة الملابس السبب الظاهر لرحيل عبد ربه، ولكن الحقيقة أنه تجاوز حدوده الفنية.

وأشار الكومى إلى أنه يتمنى التوفيق لحسنى عبد ربه في خطوته القادمة، ويعلم أن الإسماعيلى أكبر من يحيى الكومى وحسنى عبد ربه، موضحا أن الأخير أفاد الدراويش كثيرا خلال الفترة الماضية، وتمنى له النجاح خصوصا في خطوة التحليل.