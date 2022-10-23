شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: لست راضيا عن التعادل مع الداخلية ونحتاج وقتا لإظهار قدراتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء عبد العال، المدير الفنى لفريق طلائع الجيِش، أنه ليس راضيا عن التعادل مع الداخلية فى افتتاح الدورى رغم الاستحواذ على الكرة.

وقال علاء عبد العال، خلال مداخلة بالفيديو مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "لست راضيا عن التعادل مع الداخلية وكنا أكثر استحواذا، ومتحفظ على أداء بعض اللاعبين خلال المباراة ولكن التجانس سيأتى فى الفترة المقبلة".

وأضاف علاء عبد العال: "طلائع الجيش سيحتاج وقتا لإظهار قدراته ومستواه المميز بعد التناغم بين اللاعبين وبدأنا تجهيز قوام للفريق خاصة أنه كان معتمدا على الإعارات ولكن هناك أكثر من 20 لاعبا حاليا عقودهم مستمرة مع الفريق".

وتابع مدرب الطلائع: "خلال 3 مباريات فقط سنصل للمستوى المأمول للفريق، وسنواجه إنبى فى المباراة المقبلة ومتوسم فى تحقيق الفوز على الرغم من امتلاك إنبى لاعبين مميزين مثل تراورى ومودى ناصر وأوفا ورفيق كابو وغيرهم".