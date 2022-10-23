شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا لا يعرف الفوز على الزمالك فى بطولة الدورى قبل مواجهة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الزمالك في الخامسة مساء اليوم الأحد، مع فريق سيراميكا على استاد القاهرة الدولي، فى إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وتعد مباراة اليوم هى الخامسة بين الزمالك وسيراميكا فى بطولة الدورى، حيث انتهت الأربع مباريات الماضية بفوز الزمالك ولم تشهد أى تعادل أو فوز لسيراميكا فى الدورى على الزمالك.

استطاع الزمالك تسجيل 9 أهداف واستقبل 4 أهداف، ويعد أحمد مصطفى زيزو هداف الزمالك فى مواجهة سيراميكا بهدفين، فيما يعد شادى حسين "مهاجم الأهلى الحالى" هداف سيراميكا فى الزمالك بهدفين.

وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين فى الدورى بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الدور الثانى من الموسم الماضى والذى توج الزمالك بلقبه.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات عالية، بعدما فاز الزمالك على سموحة بهدفين نظيفين في المباراة الأولى للدورى، فيما اكتسح سيراميكا نظيره المصري بثلاثية نظيفة في نفس الجولة.

وتضم قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثى – محمد عبد الغنى – مصطفى الزنارى – أحمد فتوح – عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد أشرف”روقا” – عمرو السيسى – زكريا الوردى – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “اوباما” – سيد عبد الله “نيمار” – سيف جعفر – أحمد مصطفى “زيزو” – محمود عبد الرازق ” شيكابالا” – مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.