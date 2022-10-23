شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: مستعدون لمباراة الاتحاد السكندري رغم الغيابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء عثمان الدسوقي، مدير الكرة بنادي الداخلية، أن فريقه بات جاهزا لخوض مباراته ضد الاتحاد السكندري غدا الإثنين، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري، رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق الشرطي.

قال الدسوقي، خلال تصريحات خاصة، إن الداخلية يعاني من الغيابات، في ظل إصابة الثنائي محمود عزت وميدو حسام ثنائي قلب الدفاع، ولكن الفريق استعد جيدا لهذه المباراة.

وشدد مدير الكرة بالداخلية على أن فريقه سيسافر إلى الإسكندرية اليوم الأحد للمبيت بها قبل خوض المباراة، والتي يسعى خلالها لتحقيق مستوى قوي والعودة من الإسكندرية نتيجة إيجابية، مثنيا على المستوى الذي ظهر عليه لاعبو فريقه في المباراة الافتتاحية ضد طلائع الجيش.

ويستعد الداخلية لمواجهة الاتحاد السكندري غدا الإثنين في ثاني جولات بطولة الدوري المصري على استاد الإسكندرية.

وتعادل الداخلية مع طلائع الجيش بدون أهداف في الجولة الافتتاحية من عمر مسابقة الدوري المصري.