الأهلي يواجه أسوان في ثاني محطات الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

يدخل فريق الأهلي في اختبار مهم عندما يستضيف فريق أسوان الصاعد حديثًا لمسابقة دوري We المصري، حيث ستقام المباراة على ملعب "الأهلي We السلام".

وكان الأهلي بدأ مشواره في الدوري بالفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد، يوم الأربعاء الماضي، في المقابل تلقى فريق أسوان الخسارة الأولى له من الاتحاد السكندري بهدف دون رد.

ويمتلك الأهلي تاريخًا ساحقًا في مبارياته ضد أسوان بمسابقة دوري We المصري، حيث تقابل الفريقان في 22 مناسبة انتهت 21 مباراة لصالح الفريق الأحمر مقابل مباراة لأسوان.

وكانت آخر مباراة بين الفريقين عام 2021 وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف في لقاء جاء ضمن الأسبوع الـ34 من مسابقة الدوري.

ويُعد أكبر نتيجة حققها الأهلي في تاريخ مبارياته ضد أسوان عام 2003، وانتهت المواجهة لصالح الفريق الأحمر بنتيجة (5-0).

وتعتبر مباراة الأهلي وأسوان بمثابة اختبارًا للرجال السويسري مارسيل كولر قبل مباراة القمة ضد الزمالك في السوبر المصري.

وستكون موقعة السوبر يوم الجمعة المقبلة على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية.

وأعلن كولر قائمة الفريق والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود متولي - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - كريم فؤاد - محمد هاني - علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ‏- أحمد عبد القادر - برونو سافيو - حسين الشحات - أليو ديانج - عمرو السولية ‏- ومحمد مجدي أفشة - وبيرسي تاو.

وفي الهجوم: محمد شريف - حسام حسن - شادي حسين.

بطاقة المباراة

الأهلي × أسوان

الملعب: الأهلي WE السلام

الحدث: الأسبوع الثاني بمسابقة دوري WE المصري

الموعد: 7 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1