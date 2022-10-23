الزمالك يستضيف سيراميكا في اختبار صعب قبل قمة السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا على ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، في افتتاح مباريات الجولة الثانية من الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة عند الساعة الخامسة مساءً، وتذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

وستكون مباراة اليوم هي البروفة الأخيرة للزمالك قبل مواجهة القمة أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية في نهائي كأس السوبر المصري لعام 2021.

وكان الزمالك استهل حملة دفاعه عن لقب الدوري في الموسم الجديد بفوز صعب على نظيره سموحة السكندري بثنائية نظيفة في مباراة أقيمت يوم الأربعاء الماضي على ستاد "المقاولون العرب".

في المقابل، فجر سيراميكا كليوباترا مفاجأة حين هزم مضيفه المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، يوم الثلاثاء الماضي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما يتصدر سيراميكا بفارق الأهداف.

ويعتمد البرتغالي جيسفالدو فيريرا، مدرب الزمالك، على أحمد مصطفى "زيزو"، هداف الدوري الموسم الماضي وأبرز أسلحته، حيث سيسعى اللاعب الدولي للعودة للمساهمة في الأهداف بعد صيامه أمام سموحة لأول مرة منذ 17 مباراة متتالية في كل البطولات.

ويبرز كذلك البينيني سامسون أكينيولا، مهاجم الفريق الجديد، الذي شارك لدقائق في مباراة سموحة الماضية، وتمكن من التوقيع على أول أهدافه مع الفريق الأبيض.

ودخل قائمة الزمالك لأول مرة مصطفى الزناري وعمرو السيسي، اللذان انضما للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية.

لكن في المقابل، يفتقد الزمالك خدمات محمود حمدي "الونش"، الذي تعرض في مباراة سموحة لإصابة في وتر العضلة الخلفية، وسيغيب لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر.

كما يغيب عن الزمالك في مباراة اليوم أيضًا السنغالي إبراهيما نداي، الجناح الجديد الذي قدم مردودًا مبشرًا في المباريات القليلة التي مثل فيها الفريق.

على الجانب الآخر، يعتمد أحمد سامي، مدرب سيراميكا كليوباترا، على عدة أسلحة هجومية، بعدما أبرم أكثر من صفقة مميزة في سوق الانتقالات الصيفية.

أحمد سامي سيعتمد على نجاعة الثنائي الجديد أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي السابق، والنيجيري جون إيبوكا، نجم إنبي سابقًا، كما سيكون لديه ورقات رابحة متمثلة في صلاح محسن، جناح القلعة الحمراء السابق.

ويتفوق الزمالك في المواجهات المباشرة بين الفريقين بكل البطولات، إذ تقابلا في 5 مباريات، 4 في الدوري وواحدة في كأس الرابطة، حيث حسم الفريق الأبيض المواجهات الخمس لصالحه.

ويسعى الزمالك لتأكيد تفوقه على منافسه، بينما يحلم سيراميكا بثوبه الجديد أن يحقق نتيجة إيجابية لأول مرة في تاريخه.

بطاقة المباراة

الفريقان: الزمالك وسيراميكا كليوباترا

التاريخ: 23 أكتوبر 2022

التوقيت: 05:00 مساءً

الملعب: ستاد القاهرة

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2

الحكم: محمد معروف