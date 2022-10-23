المنتخب الأولمبي يبدأ رحلة "حلم باريس" بملاقاة إسواتيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علاء

يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع نظيره إسواتيني في المرحلة الثانية من تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا، بعدما تم إعفاؤه من الدور الأول بالتصفيات الإفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين مصر وإسواتيني في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد، على أن يُلعب لقاء الإياب في القاهرة يوم 30 أكتوبر الجاري بالإسكندرية.

ويتأهل الفائز من هذه المقابلة، لمواجهة الفائز من سيراليون وزامبيا، في الجولة الثالثة والأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة للبطولة القارية، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأوليمبية "باريس 2024"، حيث يتأهل أصحاب المراكز الـ3 الأولى للأولمبياد، فيما يلعب صاحب المركز الرابع أمام صاحب المركز الرابع بأمم آسيا على البطاقة الرابعة.

ويدخل المنتخب الوطني بقيادة فنية لروجيرو ميكالي المباراة وهدفه تحقيق نتيجة إيجابية، لتخطي هذا الدور والاقتراب من المشاركة بأمم إفريقيا.

وقال ميكالي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "شاهدنا فريق إسواتيني جيدًا ونعلم أنه منتخب قوي ويمتلك نفس الطموح والرغبة ولكنني أثق كثيرا في إمكانيات لاعبينا وقدراتهم على العبور".

فيما تحدث نجم فريق بيراميدز، إبراهيم عادل، وقائد المنتخب الأولمبي قائلا: "جاهزون للمباراة وسنقاتل من أجل إسعاد الجماهير المصرية والمرور نحو الحلم الأولمبي".

وتعد هذه المواجهة، هي المباراة الرسمية الأولى للمدير الفني، وذلك بعد مباراتين وديتين أمام المنتخب البنيني أثناء التوقف الدولي الماضي.

وتضم قائمة المنتخب الوطني الأولمبي، 30 لاعبًا هم:

حراس المرمى: حمزة علاء، علي يحيى، وأحمد نادر السيد.

خط الدفاع: كريم الدبيس، محمد مغربي، عبد الرحمن رشدان، محمد أشرف، محمد طارق، حسام عبد المجيد، هشام محمد شعبان، أحمد عيد محمد، عبد الله عادل عزت،إياد العسقلاني، ومحمد سمير.

خط الوسط: إبراهيم عادل، محمود صابر، رأفت خليل، مصطفى سعد ميسي، أحمد نبيل كوكا، علي فؤاد، وليد فرج، عبد الغني محمد، عماد ميهوب، زياد كمال، محمد شحاته، والعربي بدر.

وفي الهجوم: حسام أشرف، أحمد سيد غريب، عبد الرحمن عاطف، وأسامة فيصل.