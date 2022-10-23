مصدر لمصراوي: رابطة الأندية ستصدر قرارا بإيقاف طاهر محمد مباراتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:

كشف مصدر، أن رابطة الأندية المصرية، ستصدر قرارا خلال الساعات المقبلة ضد طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، إن رابطة الأندية ستعاقب لاعب الأهلي بالإيقاف لمباراتين وغرامة مالية قدرها ١٠ آلاف جنيها.

وتعرض طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي إلى بطاقة حمراء مباشرة خلال مباراة الإسماعيلي ضمن الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

نجح الأهلي في الفوز بمباراة الإسماعيلي بهدف نظيف، لكن في الدقائق الأخيرة تعرض طاهر لبطاقة حمراء مباشرة من حكم الساحة محمد عادل.

ولائحة عقوبات رابطة الأندية توضح ما يتعرض له اللاعب وفقا للمخالفة التي يقوم به من عقوبة.

مسلسل 1 بند 5 يقول الطرد للخشونة المتعمدة مع الخصم أثناء اللاعب، فالعقوبة إيقاف مباراتين بجانب غرامة بقيمة 10 ألاف جنيه.

أما مسلسل 1 بند 6 فينص على عقوبة أخرى ضرب الخصم بدون كرة عقوبته إيقاف 3 مباريات بجانب غرامة مالية 25 ألف جنيه.