عماد متعب يجيب.. هل يحتاج الأهلي ضم مهاجم في يناير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يرى عماد متعب، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر يحتاج ضم مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل، مشيرًا إلى أن المنافسة ستحسم رأس الحربة الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة.

وضم الأهلي شادي حسين من صفوف سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لينضم إلى الثنائي محمد شريف وحسام حسن.

وقال متعب، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1"، مساء اليوم السبت، "المنافسة ستحسم المهاجم الأساسي للأهلي بين الثلاثي محمد شريف، وشادي حسين، وحسام حسن، كل منهم سيشارك لفترة، لا أعتقد أن كولر سيستقر على مهاجم واحد أساسي، إلا إذا سجل أحدهم في كل مباراة، وقتها يجب أن يستمر أساسيًا".

وأضاف "الأهلي يحتاج ضم مهاجم خلال يناير المقبل، هذا ليس تقليلًا من شريف وحسام حسن وشادي حسين، ولكن لأن الفريق يشارك في بطولات كثيرة وقوية، لو تعرض أحدهم للإصابة وأراد كولر اللعب بثنائي هجومي، وقتها لن يكون هناك بديلًا على الدكة".

وتابع نائب رئيس رابطة الأندية "الأهلي لديه اكتفاء في كل المراكز سواء في الدفاع أو وسط الملعب، لكن في مركز رأس الحربة أعتقد أنه يحتاج لمهاجم إضافي".

وواصل "هدف شادي حسين في مرمى الإسماعيلي مهم في أول مباراة محلية له مع الفريق، سيعطيه ثقة كبيرة، ويخفف ضغوط إثبات نفسه".

وكان شادي حسين سجل هدف فوز الأهلي الوحيد على الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري المصري يوم الأربعاء الماضي.

وعن أداء الفريق، قال متعب "الأهلي قدم نتائج جيدة وأداء جيد في المباريات الثلاث التي لعبها تحت قيادة كولر، هناك تغيير إيجابي حتى في طريقة اللعب، أيضًا رأينا الأهلي يسدد على المرمى، ويجيد الضغط العالي على الخصم، ويستفيد من الكرات الثابتة، كل هذا لم يكن موجودًا من قبل".

واختتم تصريحاته في هذا الصدد بقوله "لاعبو الأهلي تحت قيادة كولر في حالة فنية ونفسية جيدة، حتى أثناء فرحة الهدف أمام الإسماعيلي تشعر أن جميع اللاعبين تركوا مصالحهم الشخصية ويؤدون على قلب رجل واحد".

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان مساء غدٍ الأحد ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري.