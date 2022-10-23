ثلاثي ناري في الهجوم.. أحمد سامي يعلن قائمة سيراميكا أمام الزمالك بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن أحمد سامي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، قائمة الفريق لمواجهة الزمالك والمقرر إقامتها، غدًا الأحد، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا على استاد القاهرة الدولي في تمام الخامسة مساءً بالجولة الثانية من الدوري الممتاز للموسم الجديد.

وضمت قائمة سيراميكا 20 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد بسام

خط الدفاع: محمد ناصف - أحمد هاني - رجب نبيل - سيف تقا - جاستس آرثر- أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط: محمد متولي كناريا - محمد توني - محمد عادل - محمد إبراهيم - محمود زلاكا - ميدو جابر - رجب عمران - صامويل امادي - عبد الرحمن بودي

خط الهجوم: جون إيبوكا - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن

وفاز سيراميكا على المصري بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، وانتصر الزمالك على سموحة بهدفين دون رد.