أول تحرك رسمي من مرتضى منصور لتخفيض أسعار تذاكر المباريات (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أرسل مرتضى منصور، رئيس الزمالك، خطابًا رسميًا إلى شركة "تذكرتي"، المسؤولة عن تذاكر المباريات، يطلب فيه تخفيض أسعار تذاكر مباريات الفريق في كل البطولات.

وكان منصور صرح عبر قناة الزمالك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بأنه سيطلب من شركة "تذكرتي" تخفيض أسعار تذاكر المباريات، لتصبح بـ20 جنيهًا، تسهيلًا على الجماهير.

ونشر منصور، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، مساء اليوم السبت، صورة الخطاب الذي أرسله إلى الرابطة خلال الساعات الماضية.

وجاء نص الخطاب الذي أرسله منصور "إلى شركة تذكرتي، يرجى التكرم بالموافقة على طباعة وطرح التذاكر الخاصة بدخول جماهير الزمالك لمباريات الفريق بسعر موحد (20 جنيهًا) في الدوري وكأس مصر وبطولة أفريقيا 2022-2023".

وأضاف "برجاء فتح السيستم طبقا لما سبق وذلك تسهيلا وتيسيرا على جماهير الزمالك في الحصول على تذاكر المباريات القادمة خلال الموسم الحالي".

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء غدٍ الأحد على ستاد القاهرة ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك فاز على سموحة بثنائية نظيفة في مباراة الجولة الأولى التي أقيمت يوم الأبعاء الماضي.

وأثيرت أزمة بخصوص الجماهير بعدما أظهرت عدسات كاميرات البث التليفزيوني أن أعداد جماهير الزمالك في مباراة سموحة تبدو أكثر من العدد المسموح به لكل فريق (3 آلاف).

وكان الأهلي أرسل خطابًا رسميًا إلى الرابطة طلب فيه توحيد أعداد الجماهير في كل المباريات، لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.