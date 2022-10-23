ريال مدريد يتخطى عقبة إشبيلية بثلاثية ويواصل الانفراد بصدارة الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق ريال مدريد فوزا على نظيره إشبيلية، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 11 بالدوري الإسباني.

وبتلك النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الليجا، وبفارق 6 نقطة عن أقرب ملاحقيه برشلونة، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر.

ولعب ريال مدريد بتشكيل مكون من:

" تيبو كورتوا، داني كارفخال، إدير ميليتاو، دافيد الابا، توني كروس، لوكا مودريتش، فالفيردي، تشواميني، فينسيوس جونيور، رودريجو، فيرلان ميندي".

أحداث المباراة

وسجل اللاعب لوكا مودريتش الهدف الأول لفريق ريال مدريد في الدقيقة 5، مستغلا عرضية سحرية من فينسيوس جونيور.

وكاد أن يضيف ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 15، بعدما قام اللاعب دايفيد الابا بتنفيذ ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لحارس إشبيلبية.

وأهدر لوكا مودريتش فرصة لتسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 40، بعد تمريرة من رودريجو ليراوغ بعدها النجم الكرواتي لكنه حين قرر التسديد اصطدمت الكرة بدفاع إشبيلية.

وجاء هدف التعادل لفريق إشبيلية في الدقيقة 54 عن طريق اللاعب لاميلا الذي استغل تمريرة خلف الدفاع ليسكن الكرة في شباك الحارس كورتوا.

وعاد فريق ريال مدريد ليسجل التقدم في الدقيقة 79، عن طريق اللاعب البديل لوكاس فاسكيز الذي حصل على تمريرة من زميله فينسيوس جونيور.

وتمكن اللاعب فالفيردي من تسجيل الهدف الثالث لفريق ريال مدريد في الدقيقة 81، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء فشل الحارس ياسين بونو في التصدي لها.