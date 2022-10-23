اتحاد الكرة يعلن حكام مباراتي الأهلي وأسوان.. والزمالك ضد سيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن اتحاد الكرة عن الحكام الذين سيقودون مباريات يوم غدٍ الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من الموسم الجديد بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباريات الجولة الثانية من الدوري، غدًا الأحد، بإقامة ثلاث مواجهات بين بيراميدز والمصري، الأهلي مع أسوان، والزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.

ويتولى طارق مجدي إدارة مباراة بيراميدز والمصري في الثالثة عصرًا، ويعاونه أسامة السيد وهشام طلب وصبحي العمراوي (حكم رابع)، ومحمد الحنفي لتقنية الفيديو ويساعده محمد محمود لطفي.

ويقود محمد معروف مباراة الزمالك مع سيراميكا في الخامسة مساءً، ويعاونه رجب محمد ومصطفى حسين وأسامة إسماعيل (حكم رابع)، ووائل فرحان لتقنية الفيديو ويساعده هاني عبدالفتاح.

وسيتولى أحمد الغندور إدارة مباراة الأهلي وأسوان في السابعة مساءً، ويعاونه شهاب راشد ومحمد فاروق وعاطف حسين (حكم رابع)، وهشام القاضي لتقنية الفيديو ويساعده أحمد توفيق طلب.