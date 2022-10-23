الامارات | الجزيرة يستقبل عجمان للعودة إلى الطريق الصحيح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرفع فريق الجزيرة شعار التعويض حينما يستقبل في الساعة الخامسة من عصر اليوم ضيفه عجمان على استاد محمد بن زايد، ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في لقاء لا بديل أمامه سوى الانتصار إذا ما أراد الحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب المسابقة الغائب عن خزائنه منذ الموسم قبل الماضي.

وكان «فخر أبوظبي» (11 نقطة) قد تلقى خسارة مفاجئة في الجولة الماضية خارج ملعبه بهدف لهدفين على يد فريق شباب الأهلي، وهي النتيجة التي تسببت في تراجعه للمركز الثاني، بعد أن ظل يتبادل المركز الأول مع الشارقة خلال الجولات السابقة، فيما سيكون الفوز في لقاء اليوم بمثابة عودة إلى الطريق الصحيح، وفي توقيت مهم، خصوصاً أن الفريق سيلتقي في الجولة المقبلة بالوصل متصدر الترتيب بـ14 نقطة قبل لقاء اليوم، لكن عليه أولاً إيجاد البديل المناسب للحارس علي خصيف الغائب عن اللقاء بداعي الإيقاف، ويتوقع أن تشهد التشكيلة مشاركة علي مبخوت الغائب عن الفريق في الجولة الماضية لأسباب خاصة.

وفي الجانب الآخر، يأمل عجمان (ثماني نقاط) في استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله السلبي المخيب في الجولة الماضية أمام خورفكان، والذي كان قد جاء عقب فوزين على التوالي أمام دبا 3-1 وعلى حساب بني ياس 2-صفر، وسيكون الخروج بالنقاط كاملة من ملعب الجزيرة بمثابة دفعة كبيرة بالنسبة للفريق، كونه سيقترب كثيراً من المربع الذهبي.