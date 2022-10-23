الامارات | العاجل: صافرة ماثيو قادت نهائي الكأس دون أخطاء مؤثرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الحكم الدولي السابق في كرة القدم، عبدالله العاجل، أن الحكم الدولي النيوزيلندي ماثيو كونغر قاد المباراة النهائية في كأس رئيس الدولة، دون أخطاء تحكيمية مؤثرة، مشيراً إلى أن حكم اللقاء تميز بالسرعة في اتخاذ قراراته، وكان حاضراً في الملعب ومركزاً، مشدداً على أن إدارة الحكم للمباراة كانت أحد العوامل الأساسية في إنجاح الحدث بشكل مميز، مشيراً إلى أن ماثيو كونغر لم يلجأ إلى تقنية الحكم الفيديو المساعد «الفار».

وقال عبدالله العاجل لـ«الإمارات اليوم»: «لم تكن هناك اختبارات قوية للحكم خلال أحداث المباراة، وحتى هدف المباراة الوحيد الذي سجله لاعب الشارقة باكو ألكاسير كان صحيحاً، ونتج عن خطأ».

وأضاف العاجل: «على الرغم من الملاحظات البسيطة، إلا أن الأمور في المباراة سارت على ما يرام، كما يريدها الحكم».

واستخدم الحكم النيوزيلندي البطاقة الصفراء خمس مرات، إذ كانت هناك أربع بطاقات صفراء من نصيب كل من لاعبي الشارقة محمد عبدالباسط وخالد الظنحاني وخالد باوزير وماجد راشد، وبطاقة صفراء واحدة من نصيب قائد فريق الوحدة إسماعيل مطر.