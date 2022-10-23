الامارات | العين يتلذذ طعم «النصر» بوصفة «لابا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زاد العين من آلام فريق النصر وألحق به الخسارة الثالثة هذا الموسم، بعدما فاز عليه 3-1، أمس، في استاد آل مكتوم بالجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع العين رصيده إلى 13 نقطة ويقترب من صدارة الشارقة، بينما يزداد موقف النصر سوءاً بالبقاء عند رصيده السابق ست نقاط.

ونجح النصر في الاستحواذ الأكثر أثناء المباراة والذي وصل إلى 55.1٪، ولكن النتيجة كانت لصالح العين بفضل تألق اللاعب التوغولي لابا كودجو، الذي سجل هدفين وصنع آخر، في وقت أحرز واحداً من أجمل أهدافه في الملاعب الإماراتية من كرة بالكعب مرت بين قدمي المدافع وكذلك الحارس وسكنت شباك النصر.

نجح العين في إحراز هدف مبكر عن طريق اللاعب الأوكراني اندري يارمولينكو، الذي نجح في استغلال هجمة مرتدة نموذجية وصلت من المغربي سفيان رحيمي، الذي مرر كرة عرضية داخل منطقة الجزاء تخطاها التوغولي لابا كودجو ببراعة لتجد يارمولينكو، الذي سددها في المرمى معلناً عن تقدم العين في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة.

وبعد مرور 15 دقيقة بدأ النصر الدخول إلى أجواء المباراة وتبادل الهجمات والسيطرة مع العين، الذي كاد يسجل هدفاً رائعاً عن طريق لابا كودجو، الذي استلم ولعب كرة خلفية رائعة اصطدمت بالعارضة، ورد ريان مينديز بهجمة خطرة للنصر لعبها برأسه أعلى العارضة، كما سدد البرتغالي توزي كرة قوية في الدقيقة 32 وهو على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها خالد عيسى ببراعة، وقبل نهاية الشوط الأول كاد لاعب النصر عبدالعزيز داود، يدرك التعادل من رأسية، لكنها اصطدمت بالعارضة لينتهي الشوط الأول بتقدم العين بهدف دون مقابل.

ومع بداية الشوط الثاني، ازدادت خطورة النصر وشكل أكثر من هجمة خطرة على مرمى خالد عيسى، حتى نجح النصر في إحراز هدف رائع عن طريق اللاعب ريان مينديز الذي استغل خطأ مدافع العين محمد شاكر، وانفرد بحارس العين ولعبها من أعلى الحارس بطريقة رائعة معلناً عن هدف التعادل في الدقيقة 48.

وبعدها تصدى خالد عيسى لانفراد وتسديدة خطرة للاعب البرتغالي توزي من داخل منطقة الجزاء، وعلى عكس سير المباراة نجح العين في خطف هدف ثانٍ في الدقيقة 76 عن طريق لابا كودجو، الذي أحرزه بطريقة فنية رائعة بالكعب، مستغلاً تمريرة الظهير إيريك، ليحرز هدفاً رائعاً للزعيم وتصبح النتيجة 2-1، ويضيف لابا كودجو الهدف الثاني له والثالث للزعيم مستغلاً خطأ لدفاع النصر، ويصل إلى مرمى النصر محرزاً الهدف الثالث للعين، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1.