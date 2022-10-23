اخبار الرياضه

الامارات | أبرز مباريات اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

الجزيرة - عجمان 17:00

الوصل - كلباء 20:00

روما - نابولي 22:45

ساوثهامتون - آرسنال 17:00

توتنهام - نيوكاسل 19:30

بيتيس - أتلتيكو مدريد 18:15

- بلباو 23:00

بيراميدز - المصري 17:00

سيراميكا - الزمالك 18:00

الأهلي - أسوان 21:00

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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