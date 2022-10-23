الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة - عجمان 17:00
الوصل - كلباء 20:00
روما - نابولي 22:45
ساوثهامتون - آرسنال 17:00
توتنهام - نيوكاسل 19:30
بيتيس - أتلتيكو مدريد 18:15
برشلونة - بلباو 23:00
بيراميدز - المصري 17:00
سيراميكا - الزمالك 18:00
الأهلي - أسوان 21:00
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