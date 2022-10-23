الامارات | انطلاق الجولة العالمية للطائرة الشاطئية على «كايت بيتش دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت صباح أمس منافسات بطولة «الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية»، التي تستضيفها دبي لأول مرة في المنطقة، وينظمها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، بدعم مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، وتستمر منافساتها حتى 30 أكتوبر على شاطئ «كايت بيتش».

وأقيمت أمس 48 مباراة تنافس فيها 96 فريقاً من المحترفين الأعلى تصنيفاً في العالم من الرجال والسيدات من 50 دولة من مختلف قارات العالم، وكان من بينها 16 مباراة من التصفيات التمهيدية للبطولة التي تأهل منها ثمانية فرق. حضر المنافسات مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر آل رحمة، ومدير إدارة الفعاليات الرياضية، علي البلوشي، ومدير إدارة التطوير الرياضي بالإنابة، أحمد المهري، ورئيس قسم تخطيط وتنفيذ الفعاليات الرياضية، راشد محمد.

ويشارك في البطولة 192 لاعباً ولاعبة يمثلون 96 فريقاً من 50 دولة يخوضون 266 مباراة تقام على مدار ثمانية أيام، وتقام البطولة على جولتين.