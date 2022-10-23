الامارات | فوز مستحق لسلة النصر على حساب الوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد صانع ألعاب سلة النصر صالح سلطان، فريقه، مساء أول من أمس، لتحقيق انتصار مستحق على ضيفه الوصل، بنتيجة (78-65)، إذ سجل اللاعب سلطان 17 نقطة، بجانب تسع تمريرات حاسمة في المباراة التي أقيمت ضمن إطار ختام الجولة الثالثة من ذهاب الدور التمهيدي في بطولة «دوري الإمارات».

وكانت الجولة قد استهلت الخميس الماضي، بفوز الشارقة على البطائح (91-81)، وشباب الأهلي على الوحدة (117-97)، ليعتلي من خلالها الشارقة الترتيب العام برصيد ست نقاط، بفارق نقطة عن الوصل في مركز الوصيف، ويدخل النصر شريكاً على شباب الأهلي في المركز الثالث برصيد أربع نقاط لكل منهما، بفارق نقطة عن فريقي البطائح والوحدة المتشاركين المركز الخامس، وليقبع الظفرة الذي خضع لمرحلة الراحة في هذه الجولة بالمركز السابع برصيد نقطتين.