الامارات | «حفل الجوائز» يدشن موسم سباقات الخيل الإماراتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن اليوم موسم سباقات الخيل الإماراتي في عامه 31، بإقامة النسخة الأولى من حفل جوائز «هيئة الإمارات لسباقات الخيل»، الذي يقام في السادسة مساءً في فندق «سيزرس بالاس» في جزيرة «بلو واترز» بدبي.

ويشهد الحفل الذي تنظمه «هيئة الإمارات لسباقات الخيل»، تكريم الشخصيات البارزة في السباقات من جميع أنحاء الدولة، بما فيها بطل فرسان الموسم الماضي تاغ أوشيه، وبطل المدربين بوبات سيمار، وبطل المُلّاك خالد خليفة النابودة، بجانب بطل الفرسان المتدرّبين سيف البلوشي.

كما تشتمل قائمة الجوائز على بطل الفحول العربية الأصيلة، وجائزة بطل مربي الخيول العربية الأصيلة برعاية جميع الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وجائزة «بات سمولين» لأفضل الفرسان أداءً في الموسم، وجائزة النجم الصاعد لتكريم أحد أعضاء فريق العمل في الإسطبلات على إنجازاته، وجائزة أفضل محلل إعلامي، كما سيتم الكشف عن العديد من الفئات الأخرى التي سيتم الكشف عنها خلال الحفل.

وقال عضو مجلس الإدارة المدير العام لـ«هيئة الإمارات لسباقات الخيل»، المهندس محمد سعيد الشحي، في تصريحات صحافية: «نشعر بأهمية تكريم المساهمين في نجاح السباقات في الدولة، وستكون هذه الجوائز منصّة لاستعراض إنجازات الأشخاص المميزين في رياضة سباقات الخيل، فضلاً عن كونها مناسبة لتقديم الجهود التي قام بها موظفو الإسطبلات خلف الكواليس».

وأضاف: «نأمل أن يمثل حفل الجوائز، أسلوباً جديداً لإطلاق موسم سباقات الخيل في الدولة، الذي يستهل في موسمه الجديد في 28 أكتوبر الجاري»، مشيراً في ختام حديثه إلى أن آلية تحديد الفائزين في حفل الجوائز، جاء من قبل لجنة خبراء شكلتها «هيئة الإمارات لسباقات الخيل».

يذكر أن «هيئة الإمارات لسباقات الخيل»، المعترف بها دولياً لإدارة شؤون سباقات الخيل في الإمارات، تتولى إدارة جميع جوانب هذه الرياضة في الدولة، بما في ذلك تنفيذ وتطبيق قواعد الإمارات للسباق، وتراخيص المدربين والفرسان والمسؤولين والموظفين، إضافة إلى تسجيل الخيول في السباقات، وغيرها من المهام المتنوّعة التي تهدف إلى تطوير هذه الرياضة.

ويدشن الموسم الجديد لسباقات الخيل في الدولة، الجمعة المقبل بسباق مضمار العين، ومن ثم يومي 29 و30 من هذا الشهر بافتتاح مضماري جبل علي والشارقة، على أن يدشن مضمار «ميدان» موسمه في الرابع من نوفمبر المقبل، وينطلق أول السباقات بمضمار أبوظبي في الـ10 من نوفمبر المقبل.