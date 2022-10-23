الامارات | الجزيرة الحمراء يهزم العروبة بخماسية.. ويتصدر «الهواة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب الجزيرة الحمراء على ضيفه العروبة 5-1، وتصدر دوري الدرجة الأولى برصيد 14 نقطة، فيما تجمد رصيد العروبة عند سبع نقاط. وسجل للفائز البرازيلي كايو هنريكو (35 و57) والبرازيلي إيغور نيفيس (49) وعلي صنقور (53)، ودرويش البلوشي (90+6)، بينما سجل للعروبة البرازيلي كيكوي جبسوس (69).

وخاض العروبة المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 70 بعد طرد لاعبه غابرييل.

وفي بقية المباريات، فاز التعاون على «سيتي» بهدف نظيف سجله البرازيلي كارلوس البرتو (71)، وتعرض لاعب سيتي حارب جمال للطرد (90+8)، ورفع التعاون رصيده إلى 11 نقطة وتجمد رصيد «سيتي» عند ست نقاط.

وتغلب مسافي على الرمس 3-1، ليصبح رصيده 10 نقاط مقابل ثمانية للرمس، وسجل لمسافي المغربي حمزة الصنهاجي (60) والنيجيري كريستوفر (64) والكاميروني ماريوس (83)، بينما سجل للرمس ابراهيم فاضل (23).

وتختتم الجولة اليوم بثلاث مباريات، فيلتقي بينونة مع حتا، ودبا الحصن مع الإمارات، والفجيرة مع «جلف اف سي».