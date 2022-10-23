شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب يد الأهلى: كنت هيعط من دعم الجماهير والإصابات أثرت علينا بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد إبراهيم مدرب فريق كرة اليد بالنادى الأهلى، أنه كان مبهور من كثرة جماهير الأهلى والشغف والحماس فى المدرجات خلال مباريات الفريق فى كأس العالم لأندية اليد.

وقال محمد إبراهيم خلال مداخلة بالفيديو مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "أولا بشكر جماهير الأهلى التى دعمتنا من كل مكان ولكن الشغف والحماس الذى ظهر على الجمهور كان مفاجأة كبيرة لنا وكان نفسنا نفرحهم النهاردة ولكن قدر الله وما شاء فعل".

وأضاف مدرب يد الأهلى: "كنت هعيط من تواجد جماهير الاهلى الكثيرة لدعمنا فى البطولة وكان نفسنا نفرحهم".

وتابع: "الإصابات والغيابات الكثيرة أثرت علينا جدا فى مواجهة اليوم أمام بطل ألمانيا وبنلعب وإحنا ناقصين 4 لاعبين مهمين جدا، وبشكر مجلس إدارة الأهلى لمنحنا فرصة قيادة فريق اليد مثل هذه البطولة العالمية".

وأوضح محمد إبراهيم: "مواجهة بطل بولندا فى مباراة المركز الثالث والرابع ستكون صعبة لأنه من أفضل 4 أندية فى العالم وهو مثل ليفربول فى كرة القدم ويقوده واحد من أفضل 5 مدربين فى العالم، ولكن نثق فى أنفسنا ومفيش حاجة مستحيلة".