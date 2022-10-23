شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: الأهلى يحتاج مهاجما جديدا بخلاف شادي وشريف وحسام.. وبداية كولر جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عماد متعب، نجم النادى الأهلى السابق، إن المارد الأحمر يحتاج التعاقد مع مهاجم في الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدا أن وجهة نظره ليست تقليلاً من قدرات شادى حسين وحسام حسن ومحمد شريف ثلاثى الفريق في الخط الأمامى، ولكن يرجع ذلك إلى أن الأحمر يشارك في بطولات كثيرة، ومن الوارد أن يتعرض لاعب للإصابة أو يحتاج المدير الفني إلى اللعب برأسى حربة.

وأكد متعب، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة "أون تايم سبورتس 1" مع الإعلامى سيف زاهر، أن النادى الأهلى قدم مستوى ونتائج جيدة خلال الثلاث مباريات التي خاضها، مشيرا إلى أنه لاحظ تغيرات كثيرة، وعلى رأسها تسجيل الأهداف من الكرات الثابتة والتسديد على مرمى الخصم والضغط العالى، وهى الأمور التي عانى منها المارد الأحمر خلال الموسم الماضى.

وكشف نجم الأهلى السابق أن السويسري كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، بدايته جيدة، لافتا إلى أنه لاحظ الحالة الفنية والبدنية وكذلك النفسية للاعبى الفريق في صورة جيدة وكل همهم وتفكيرهم واحد وهو تحقيق المكسب بعيدا عن أي شيء.

أوضح متعب أن المنافسة ستظل مشتعلة بين حسام حسن ومحمد شريف وشادى حسين، مشيرا إلى أن كولر لن يثبت على لاعب واحد في تشكيل الفريق إلا إذا كان واحد منهم يسجل باستمرار، وفى هذه الحالة سيصعب على المدير الفني عدم الدفع به في التشكيل الأساسى للمارد الأحمر.

واختتم متعب حديثه عن أزمة النجم العالمى كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى والمتعلقة بخوضه التدريب مع فريق الناشئين بسبب خلافه مع مديره الفني إرك تين هاج قائلا: "رونالدو لاعب عالمى ومن أعظم من لمس الكرة ولن يقبل بجلوسه احتياطيا وعلى المدير الفني احتواؤه والتعامل معه على أنه لاعب كبير ويكون واضحا معه".