شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لـ سيراميكا أمام الزمالك بالجولة الثانية من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق سيراميكا أمام نظيره الزمالك في المباراة المقرر لها في الخامسة مساء غد الأحد على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويتوقع أن يدخل سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد شكري.

خط الوسط: محمد توني - محمد كناريا - محمد إبراهيم - ميدو جابر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - جون إيبوكا.

بينما يتوقع أن تكون دكة البدلاء مكونة من: عامر عامر - سيف تقا - رجب عمران - محمد ناصف - محمد عادل - محمد زلاكة - عمرو قلاوة - صامويل امادي - صلاح محسن.

وأعلن نادى سيراميكا جاهزية لاعبيه لمواجهة فريق الزمالك في المباراة المقرر لها غدا الأحد في الخامسة مساءً على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وكشف صور التدريبات التي نشرها النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر التركيز على الجانب البدني الذى يسبق تقسيمة الفريق في المران، في ضوء اهتمام الجهاز الفني برفع اللياقة للاعبين استعدادا لموقعة الزمالك.

وأوقف أحمد سامى، المدير الفني لفريق سيراميكا، التدريب أكثر من مرة لتصحيح بعض الأخطاء الفنية، واهتم فيه سامى بتدريب الفريق على دقة التسديدات من مسافات بعيدة كأحد الحلول الفنية لحسم بعض المباريات.