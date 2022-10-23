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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية، اليوم السبت 22-10-2022، العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها سقوط الأمطار على لاعبى المنتخب الأولمبي لكرة القدم فى تدريبه الختامي اليوم على استاد سومهلولو الوطنى الذى يستضيف مباراته مع إسواتيني فى تمام الساعة الثالثة عصر غد الأحد، ضمن منافسات الذهاب للدور الثاني للتصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق سيراميكا، قائمة الفريق لمواجهة الزمالك غدا الأحد في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد.

واصل الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي عروضه القوية في دوري المرتبط للمحترفين، بعد أن تغلب على فريق طلائع الجيش بنتيجة 75-46 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم.

يفقد فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، 7 لاعبين أمام سيراميكا فى المباراة المقرر لها غدا الأحد فى الأسبوع الثانى من بطولة الدورى. فاجأت الأمطار المنتخب الأولمبي لكرة القدم، فى تدريبه الختامي اليوم على استاد سومهلولو الوطنى الذى يستضيف مباراته مع إسواتيني فى تمام الساعة الثالثة عصر غد الأحد، ضمن منافسات الذهاب للدور الثاني للتصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. حقق المنتخب الوطني الفوز في مباراته الأولى بكأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية بركلات الترجيح على حساب مدغشقر بنتيجة 4-3، بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل 4-4 .

استقر الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، على اختيار قائمة مكونة من 22 لاعبا لمباراة الداخلية المقرر لها يوم 24 أكتوبر الجارى ضمن الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز باستاد الإسكندرية.

تأهلت الثنائي المصري، مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي، ومروان الشوربجي لاعب هليوبوليس، إلى المباراة النهائية، ببطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، والتى تقام خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر الجارى بمدينة زيورخ السويسرية، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 107 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لخوض مباراة أسوان التى تقام مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة سيراميكا، المقرر لها غدا الأحد في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

خسر فريق كرة اليد بالنادى الأهلى أمام ماجدبيرج الألمانى بنتيجة 36 / 28 فى نصف نهائى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقام فى السعودية.

أعرب البرازيلى روجيريو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، عن تفاؤله بقدرات لاعبيه وإصرارهم ورغبتهم فى تحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الغد أمام إيسواتيني ضمن منافسات الذهاب للدور الثاني للتصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.