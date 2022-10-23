طارق العشرى يجتمع مع لاعبى سموحة استعدادا لمواجهة البنك الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - عقد طارق العشرى، المدير الفنى لفريق سموحة، جلسة مع لاعبى الفريق السكندرى، استعدادا لمواجهة البنك الأهلى، المقرر لها الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الثانية.

وطالب طارق العشرى ممن اللاعبين بضرورة مواصلة العمل الجاد والتركيز فى مباراة البنك الأهلى من أجل حسم الثلاث نقاط وتحقيق الفوز ومواصلة تقديم الأداء المميز.

وأشاد طارق العشرى بأداء لاعبيه أمام الزمالك وحثهم على التركيز فى إنهاء الهجمات بشكل صحيح، وحذر العشرى المدافعين من خطورة كريم بامبو وناصر منسى ورزاق سيسيه أمام مرمى الهانى سليمان.

وسقط فريق سموحة أمام الزمالك في الجولة الأولى بهدفين نظيفين سجلهما شريف رضا في مرماه والبنينى سامسون إكينولا، وأهدر لاعبو سموحة العديد من الفرص أمام المرمى.

وتعاقد سموحة مع 16 لاعبا، هم كل من: أحمد السعدني (حارس مرمى – البنك الأهلي) - جونيور أجايي (النصر الليبي) – الفلسطيني محمد رشيد (برسيب الإندونيسي) - أحمد عيسى (الخريطيات) - محمود الملك (أبوقير للأسمدة) - أحمد حسين (النصر)- محمد عصام (لافينا) – إسلام كانو (بتروجت) – بسام وليد (وادي دجلة) - أحمد حامد شوشة (المصري)- أحمد عبد العزيز (المقاولون العرب) – بنجامين برنارد بواتينج (الاتحاد السكندري) – محمود شبانة (الزمالك) – أحمد مصطفى (الإسماعيلي)، دوكو دودو (أف ماس البنيني)- الهولندى رضا البرجيجى (أوتريخت الهولندى).