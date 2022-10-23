شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يعلن تأسيس أكاديمية للاتحاد بإشراف كيربي وأبو الخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مجدي أبو فريخة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، عن تعيين الكندي كيربي شيب مديرا فنيا لمنتخب الشباب تحت 19 عاما والمشرف على قطاع الشباب.

واتفق اتحاد السلة مع المدرب الكندي على تولي مسئولية المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 19 عاما حتى انتهاء بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في 2023 بالمجر.

وقال مجدي أبو فريخة، في تصريحات صحفية: "كيربي شيب يملك سيرة ذاتية مميزة خلال سنوات عمله التدريبية على مستوى قطاعات الناشئين".

وأضاف: "نسعى داخل مجلس الإدارة لتطوير ورفع مستوى اللعبة داخل مصر، وهذا يأتي بتطوير قطاعات الناشئين، التعاقد مع كيربي شيب هو جزء من تنفيذ هذه الخطة".

واختتم: "كيربي شيب سبق له العمل مع روي رانا المدير الفني للمنتخب المصري، تواجده في قطاع الناشئين سيفيد في توحيد خطة اللعب وتوحيد الفكر الفني من أجل مد المنتخب الأول بأفضل العناصر الشابة".