شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد الثلاثاء موعدا للسفر إلى الإمارات لمواجهة الأهلى فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو نادى الزمالك، يوم الثلاثاء المقبل، موعدًا للسفر إلى الإمارات، استعدادًا لمواجهة الأهلى يوم الجمعة، على استاد هزاع بن زايد، فى لقاء السوبر المحلى بين قطبى الكرة المصرية.

ويفضل الزمالك السفر مبكرًا للإمارات، من أجل خوض تدريبين يومى الأربعاء والخميس، وفرض حالة من التركيز على اللاعبين قبل خوض اللقاء، الذى سيحدد بطل السوبر.

ويستعد الزمالك للقاء سيراميكا المقرر لها غدًا الأحد المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وكان الأبيض قد فاز على سموحة بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

وحذر البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاعبى فريقه من التأثر بأى غيابات فى الفترة الحالية، مؤكدًا أن الزمالك يضم أفضل لاعبين ولن يهتز الأداء والمستوى فى حال غياب أى عنصر.

وأكد فيريرا للاعبى الزمالك ضرورة التركيز فى المواجهات المقبلة، والتحلى بالأداء الجماعى الذى سيكون سلاح الفارس الأبيض أمام أى خصم، مشددًا على ضرورة مواصلة الانتصارات فى المرحلة المقبلة.