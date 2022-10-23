7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 22-10-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها إعلان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لخوض مباراة أسوان التى تقام مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

استقر الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، على اختيار قائمة مكونة من 22 لاعبا لمباراة الداخلية المقرر لها يوم 24 أكتوبر الجارى ضمن الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز باستاد الإسكندرية.

تأهلت الثنائي المصري، مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي، ومروان الشوربجي لاعب هليوبوليس، إلى المباراة النهائية، ببطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، والتى تقام خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر الجارى بمدينة زيورخ السويسرية، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 107 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لخوض مباراة أسوان التى تقام مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة سيراميكا، المقرر لها غدا الأحد في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

خسر فريق كرة اليد بالنادى الأهلى أمام ماجدبيرج الألمانى بنتيجة 36 / 28 فى نصف نهائى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقام فى السعودية.

أعرب البرازيلى روجيريو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، عن تفاؤله بقدرات لاعبيه وإصرارهم ورغبتهم فى تحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الغد أمام إيسواتيني ضمن منافسات الذهاب للدور الثاني للتصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.