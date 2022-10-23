جهاد جريشة: فيديو لجنة الحكام خطوة إيجابية وننتظره فى كل الجولات المقبلة

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القاهرة - سامية سيد - أكد جهاد جريشة، الحكم الدولى السابق، أن إصدار لجنة الحكام بقيادة الإنجليزى كلاتنبرج، فيديو لحالات الجولة الأولى خطوة إيجابية ننتظر حدوثها فى الجولات المقبلة.

وقال جهاد جريشة فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "الفيديو الذى قامت لجنة الحكام بإصداره على الجولة الأولى خطوة إيجابية جدا للتحكيم المصرى ولا يمكن التراجع عنه فى أى جولة".

وأضاف جهاد جريشة: "سماع حكام الفيديو أصبح مبدأ سيسير عليه لجنة الحكام فى كل الجولات المقبلة".

وتابع: "منتظر كلاتنبرج عند وقوع أى حكم فى خطأ لكى يخرج علينا ويصحح الخطأ على الهواء بالفيديو لكى يتعلم الحكام من أخطائهم وليس تبريرا لخطئه".

واختتم جريشة تصريحاته قائلا: "اختلف مع كلاتنبرج فى ركلة جزاء فاركو على البنك الأهلى، لأن أبو جبل نجح فى إبعاد الكرة من أمام مهاجم فاركو ولا توجد ركلة جزاء، ولولا هذه اللعبة لكانت الجولة الأولى بدون أخطاء".