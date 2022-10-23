شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستعيد "حليمو" أمام البنك الأهلى بعد غياب 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق سموحة، بقيادة طارق العشرى، محمد حليمو لاعب وسط الفريق، استعدادا لمواجهة البنك الأهلى فى الأسبوع الثانى من الدورى.

وأصبح محمد حليمو جاهزا للدخول فى قائمة الفريق السكندرى أمام البنك، بعد التعافى من إصابة الرباط الصليبى التى أبعدته عن الملاعب منذ شهر أبريل الماضى.

وشارك محمد حليمو فى تدريبات سموحة بشكل كامل، ليكون جاهزا للمباريات بعد غياب فترة كبيرة فى انتظار إشارة من طارق العشرى.

وسقط فريق سموحة أمام الزمالك في الجولة الأولى بهدفين نظيفين سجلهما شريف رضا في مرماه والبنينى سامسون إكينولا، وأهدر لاعبو سموحة العديد من الفرص أمام المرمى.

ومن جانبه، أكد طارق العشرى، أنه ليس قلقا من الهزيمة من الزمالك، ولن تكون لها أثر سلبى على اللاعبين خاصة بعد الأداء الجيد الذى ظهر به الفريق.

وتابع العشرى، أنه سيعمل على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها المدافعون قبل مواجهة البنك الأهلى التي سيعمل على حصد نقاطها الثلاث من أجل استعادة التوازن.

وتعاقد سموحة مع 16 لاعبا، هم كل من: أحمد السعدني (حارس مرمى – البنك الأهلي) - جونيور أجايي (النصر الليبي) – الفلسطيني محمد رشيد (برسيب الإندونيسي) - أحمد عيسى (الخريطيات) - محمود الملك (أبوقير للأسمدة) - أحمد حسين (النصر)- محمد عصام (لافينا) – إسلام كانو (بتروجت) – بسام وليد (وادي دجلة) – - أحمد حامد شوشة (المصري)- أحمد عبد العزيز (المقاولون العرب) – بنجامين برنارد بواتينج (الاتحاد السكندري) – محمود شبانة (الزمالك) – أحمد مصطفى (الإسماعيلي)، دوكو دودو (أف ماس البنيني)- الهولندى رضا البرجيجى (أوتريخت الهولندى).