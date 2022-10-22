عنابي سدير يستقر في الصدارة .. ومقصلة المدربين مستمرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استمر فريق الفيصلي في صدارة دوري يلو للدرجة الأولى لكرة القدم بعدما حقق الفريق انتصاره الثالث على التوالي، وهذه المرة جاء عبر بوابة الخلود بهدف وحيد، في المواجهة التي جمعت الطرفين ضمن الجولة الثامنة من المسابقة، ليعزز الفيصلي صدارته للدوري للمرة الثانية على التوالي بـ19 نقطة، فيما بقي الخلود عند نقاطه الحالية 10 نقاط، متراجعا معها كعاشر الترتيب.

الأخدود يستعيد توازنه

في نجران، استعاد الأخدود توازنه مجددا عقب سقوطه في الجولة الماضي، حينما أكرم وفادة ضيفه العين بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليستقر الأخدود وصيفا بـ18 نقطة، بينما ظل العين عند رصيده الحالي 5 نقاط متراجعا على إثرها للمرتبة السابعة عشرة.

وفي قلب العاصمة، واصل فريق الأهلي مسلسل انتفاضته بعدما كسب مضيفه الرياض بثنائية محققا بها انتصاره الأول خارج أرضه، ليتقدم الأهلي خطوة واحدة كثالث برصيد 15 نقطة من انتصارين متتاليين، في المقابل تراجع الرياض إلى المرتبة الثانية عشرة متوقفا عند النقطة العاشرة.

وفي المدينة المنورة، استعاد أحد نغمة الانتصارات التي غابت عنه لثلاث جولات متواصلة إثر تغلبه على نظيره الحزم بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيد أحد إلى 10 نقاط وضعته في المرتبة الحادية عشرة، في حين ظل الحزم عند النقطة الرابعة عشرة لكنه تراجع للمرتبة الرابعة.

وضمن الجولة ذاتها، استطاع العربي تحقيق نتيجة إيجابية افتقدها الفريق منذ الجولة الرابعة بعد تغلبه على نظيره العروبة في الجوف بثلاثة أهداف مقابل هدف، رفعا بذلك رصيده إلى 13 نقطة متقدما كخامس، بينما بقي العروبة عند نقاطه الحالية 8 نقاط متراجعا للمرتبة الخامسة عشرة.

طعم الانتصارات

تذوق جدة طعم الانتصارات مجددا بعد سقوطه في الجولة السابقة، بعدما حقق فوزا ثمينا على ضيفه هجر بهدفين مقابل هدف، ليقفز جدة إلى المرتبة السادسة برصيد 12 نقطة، في المقابل تراجع هجر إلى المرتبة الرابعة عشرة متوقفا عند نقطته الثامنة.

وفرض التعادل السلبي مواجهة القيصومة مع ضيفه الساحل في حفر الباطن، ليحافظ الفريقان على موقعهما في سلم الترتيب، حيث استقر القيصومة كثامن برصيد 11 نقطة، بينما استقر الساحل كسابع أيض برصيد 11 نقطة.

وتمكن القادسية من إيقاف مسلسل النزيف النقطي بعدما حقق فوزه الأول هذا الموسم ومن أمام الجبلين بهدف وحيد، ليضيف القادسية أول ثلاث نقاط له متقدما للمرتبة السادسة عشرة برصيد 6 نقاط، فيما ظل الجبلين عند رصيده الحالي 11 نقطة متراجعا كتاسع عقب تلقيه الخسارة الثانية على التوالي.

واستمر فريقا نجران والشعلة في مسلسل النزيف المشترك عقب تعادلهما إيجابيا بهدف لمثله، ليستقر نجران في المرتبة الثامنة عشرة بـ4 نقاط، في حين تقدم الشعلة إلى المرتبة الثالثة عشرة بـ8 نقاط.

تأجيل 4 مواجهات للأهلي

أصدرت لجنة المسابقات في رابطة أندية الدرجة الأولى قراراها بتأجيل مباريات فريق الأهلي القادمة في الجولات « 9- 10 - 11 -12» ، نظرا لانضمام حارس الفريق محمد الربيعي، والمهاجم هيثم عسيري إلى المنتخب السعودي الأول الذي يخوض حاليا المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 نوفمبر المقبل.

الجبلين يقيل مدربه البرتغالي بينتو

استمرت مقصلة المدربين مع نهاية أحداث الجولة التاسعة، وهذه المرة من جانب فريق الجبلين الذي أعلن إقالة مدربه البرتغالي كارلوس بينتو بعدما أشرف على الفريق في 8 جولات، ليصل عدد المدربين الذين تم الإستغناء عنهم في المسابقة حتى الآن إلى 9 مدربين، فيما أبقت 9 أندية على مدربيها حتى هذه اللحظة.

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