أنصاري الاتحاد يعتزل الملاعب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد مسيرة استمرت نحو 16 عاما لعب خلالها لأندية القادسية الكويتي، والاتحاد والفيصلي السعوديين، والوكرة القطري، قرر لاعب الاتحاد السابق والقادسية الكويتي، فهد الأنصاري، اعتزاله كرة القدم، بعد عدة سنوات قضاها في الملاعب.

وقال عبر على حسابه في التواصل الاجتماعي «تويتر» اللحظة الأصعب في حياتي كلاعب، أعلن اعتزالي، شكرا لمحبتكم لا حرمني الله منكم».

صاحب الـ35 عاما تخرج من قطاع الشباب في القادسية وصعد للفريق الأول عام 2006 ولعب معه 10 سنوات قبل أن يقرر مغادرة الكويت للاحتراف في الدوري السعودي.

لعب الأنصاري مع الاتحاد معارا موسمي 2016-2017 و2017-2018 في الدوري السعودي، وقد قدم أداء مميزا جعل له مكانة مميزة عند جماهير العميد.

النجم الكويتي لعب 56 مباراة مع عميد الأندية السعودية في جميع البطولات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 6، وقد غادر الفريق بعد انتهاء إعارته صيف 2018 لكنه لم يخرج من السعودية؛ حيث انضم للفيصلي بالإعارة لموسم واحد.

وخاض الأنصاري تجربة إعارة ثالثة خارج الكويت كانت مع الوكرة القطري واستمرت من يناير2021 حتى يوليو من نفس العام.

وشارك 88 مباراة مع منتخب الكويت سجل بها 3 أهداف، توج بالعديد من الألقاب خلال مسيرته الكروية وأبرزها كأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين مع الاتحاد والدوري الكويتي 5 مرات مع القادسية.

وتحدث الأنصاري في تغريدة منفصله عن تجربته مع الاتحاد، إذ قال موجها رسالته لجمهور العميد «من باب «أنزلوا الناس منازلهم» أنزلتكم قلبي وامتناني وخالص شكري للموسمين الذين لن أنساهما ما حييت».

ونشر اللاعب كذلك صورة له بقميص الفيصلي.