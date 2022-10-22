شكرا لقرائتكم خبر مدرب منتخب المغرب: حمدالله يلعب على الواقف ولم يقنعني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير مغربية أن المدير الفني للمنتخب المغربي، وليد الركراكي، قرر إرسال اللائحة الموسعة للمنتخب المشاركة في كأس العالم 2022.

وذكرت التقارير أن الركراكي فضل الانتظار حتى اليوم الأخير من مهلة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، من أجل إرسال اللائحة، وذلك لمتابعة وإعطاء الفرصة لجميع اللاعبين قبل الحسم في القائمة.

وأشارت التقارير إلى أن القائمة ضمت 55 لاعبا من بينهم التي شاركت في المباراتين الأخيرتين أمام الشيلي والباراغواي.

لا يضغط على الخصم

المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي؛ تحدث عن عبدالرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد السعودي، وأيضا عن زميله سفيان رحيمي، وحظوظهما في الانضمام لأسود الأطلس في كأس العالم قطر 2022.

وقال عبر برنامج «الحقيقة في 90 دقيقة» على إذاعة «راديو مارس» المغربية «لا أعرف لماذا الجميع يتحدث عن موضوع حمد الله، وكأنه المشكلة التي يعاني منها منتخب المغرب». مضيفا «تابعت حمد الله في إحدى المباريات، ولم يقنعني بما قدمه، فهو لاعب ينتظر الكرة تأتيه، ولا يضغط على الخصم من أجل افتكاك الكرة منه».

وتابع «لقد تواصلت بالفعل مع عبدالرزاق حمدالله، وطلبت منه أن يركز على عدة أمور، كي أستطيع أن أضمه لصفوف المنتخب المغربي».

وتحول الركراكي للحديث عن حراس أسود الأطلس في كأس العالم قطر 2022، حيث قال: «نعرف الحارسين ياسين بونو ومنير المحمدي، حيث سيحضران في كأس العالم».

وأردف «يتنافس كل من أنس الزنيتي حارس الرجاء، ورضا التكناوتي حارس الوداد، بالإضافة إلى حارس ثالث، على المقعد الثالث في هذا المركز».

وختم مدرب أسود الأطلس متحدثا عن سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي، بقوله: «طلبت من رحيمي الاجتهاد أكثر؛ لأن وزنه زائد خلال المعسكر الأخير الذي شارك فيه معنا، وأشركته في مباراة مدغشقر ولم يقنعني أيضا».

أزمة في البرلمان المغربي

يشار إلى أنه سبق أن تقدم أحد النواب في البرلمان المغربي، استجوابا بسبب استبعاد عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد السعودي، من قائمة منتخب أسود الأطلس، في تصفيات كأس العالم 2022، وذلك خلال استعداد منتخب المغرب لمواجهة الكونغو الديمقراطية، في المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بعدما أعلن البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لأسود الأطلس حينها قائمة الفريق المسافرة إلى الكونغو الديمقراطية.

البرلماني عادل السباعي الذي تقدم بالاستجواب، أكد على أن حمدالله يقدم مستويات رائعة طوال مسيرته الكروية، ليتساءل عن السبب وراء عدم ضمه لمنتخب المغرب.

وشدد السباعي على أن المنتخب المغربي بحاجة ماسة إلى خدمات حمدالله في المباراة الفاصلة أمام الكونغو الديمقراطية، بالتصفيات المؤهلة إلى المونديال الذي سيقام في قطر.

وكان حمدالله قد أعلن في وقت سابق عن اعتزاله اللعب الدولي، بعد أزمته قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي حدثت بينه وبين زملائه اللاعبين، قبل أن يتراجع عن هذا القرار خلال الأيام القليلة الماضية.