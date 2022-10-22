شكرا لقرائتكم خبر ديانج الأهلي مطلوب في الهلال بأي ثمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة المصري السابق عن اهتمام الهلال بنجم وسط الأهلي أليو ديانج.

وأكد عامر خلال تغريدة له على تويتر أن ديانج مطلوب في الهلال بأي سعر، مشيرا إلى أن بطل الدوري السعودي جاهز لتقديم عرض بقيمة 8-10 ملايين يورو لإقناع الإدارة الأهلاوية بالتخلي عن اللاعب صاحب الـ25 عاما.

الرئيس السابق للنادي السكندري أوضح في نفس التغريدة أن الأهلي لن يتخلى عن ديانج في ظل عدم وجود بديل مناسب له.

وارتبط ديانج مرارا خلال العامين الأخيرين بالانتقال للدوري السعودي، سواء للهلال أو النصر أو الاتحاد، كما تحدثت تقارير إعلامية عن رغبة أندية تركية في التعاقد معه على رأسها جلطة سراي.

وقاوم الأهلي كل تلك العروض لعدم وجود البديل المناسب، ولرفضه التنازل عن ديانج سوى مقابل العرض المالي المناسب والمقدر حسب المصادر الصحفية المصرية بـ8 ملايين يورو.

وعلى الرغم من أن الهلال موقوف عن التسجيل في الدوري السعودي، بسبب شكوى النصر في قضية محمد كنو، لكن يبدو أن تراجع أداء ونتائج الفريق في دوري روشن السعودي هذا الموسم دفع الإدارة برئاسة فهد بن نافل للتخطيط مبكرا لسوق الانتقالات الصيفي القادم.

يشار إلى أن الدوري السعودي متوقف حتى منتصف ديسمبر، بسبب استعدادات ومشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2022 التي ستنطلق في قطر 20 نوفمبر المقبل.